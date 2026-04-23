Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: ДСНС

Рашисти вночі завдали авіаудару по селищу на Запоріжжі — виникли пожежі (ФОТО)

23 кві 2026, 12:57
У Запорізькому районі внаслідок нічних російських авіаударів по одному із селищ травмовано 72-річну жінку.

Про це сьогодні, 23 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Кількість травмованих уточнюється, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що внаслідок російських авіаударів:

  • за однією із адрес горів житловий будинок та дві автівки;
  • за іншою адресою пошкоджена бензинова колонка на території АЗС, виникла пожежа. Рятувальники ліквідували усі осередки горіння;
  • вибухова хвиля та уламки пошкодили поряд розташовані будинки. Надзвичайники обстежили території.

