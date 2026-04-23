Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: ДСНС
Рашисти вночі завдали авіаудару по селищу на Запоріжжі — виникли пожежі (ФОТО)
У Запорізькому районі внаслідок нічних російських авіаударів по одному із селищ травмовано 72-річну жінку.
Про це сьогодні, 23 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.
Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Кількість травмованих уточнюється, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що внаслідок російських авіаударів:
- за однією із адрес горів житловий будинок та дві автівки;
- за іншою адресою пошкоджена бензинова колонка на території АЗС, виникла пожежа. Рятувальники ліквідували усі осередки горіння;
- вибухова хвиля та уламки пошкодили поряд розташовані будинки. Надзвичайники обстежили території.