США розглядають призупинення членства Іспанії в НАТО.

США розглядають варіанти «покарання» союзників по НАТО, які не підтримали військову операцію Вашингтона проти Ірану.

Американське командування розчароване небажанням союзників надати Сполученим Штатам дозволів для використання свого повітряного простору. Один із запропонованих варіантів передбачає «покарання» з відсторонення «складних» країн від важливих або престижних посад у НАТО. Про це повідомило Reuters із посиланням на одного американського посадовця, який ознайомлений з внутрішнім електронним листом Пентагону.

У Пентагоні не виключають призупинення членства Іспанії в НАТО та перегляд позиції Штатів щодо претензій Великої Британії на Фолклендські острови.

Раніше влада Сполучених Штатів заявляла, що розчарована Іспанією, бо та не дозволила американцям використовувати військово-морську базу Рота та авіабазу Морон, а також повітряний простір для нападу на Іран.

У листі стверджується, що можливість призупинити членство Іспанії в Альянсі матиме обмежений вплив на військові операції США, але значний символічний вплив.

Нагадаємо, у березні президент США Дональд Трамп пригрозив повністю припинити торгівлю з Іспанією. після того, як іспанці заборонили американцям використовувати свої військові бази для операції проти Ірану. Натомість іспанський уряд закликав Трампа поважати відносини між Вашингтоном і Мадридом у відповідь на його погрози припинити всю торгівлю.