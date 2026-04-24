Знищення російських загарбників, скріншот відео
ЗСУ знищили рашистів, які намагалися подолати колючий дріт в районі Гуляйполя (ВІДЕО)
Українські військові знищили російських загарбників, які намагалися швидко подолати інженерні загородження в районі Гуляйполя на Запоріжжі.
Відповідне відео сьогодні, 24 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 225-го окремого штурмового полку.
Інколи, по волі обставин чи за задумом, у певних місцях колючий дріт можна перелізти. Не те щоб швидко, але все ж можна. І чомусь так співпадає, що саме ці локації — це кілзона та райони постійного чергування ударних дронів 225 ОШП, — вказано в описі відео.