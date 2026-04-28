Двоє чоловіків постраждали внаслідок російських ударів по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Запоріжжю.

Внаслідок ворожої атаки поранень дістали двоє чоловіків 40 та 45 років. Обидва перебувають у стані середньої тяжкості. Медики надають їм надають необхідну допомогу. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 28 квітня повідомив у Telegram.

В ОВА також поінформували, що впродовж доби росіяни завдали 614 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Для обстрілів ворог застосовував авіацію, БпЛА різної модифікації (переважно FPV-дрони), реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Влада отримала 58 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури. У Запорізькому районі двоє жінок зазнали поранень.

Нагадаємо, 27 квітня російська авіація скинула чотири керовані авіабомби на центральну частину Ямпільської громади Сумської області. Били окупанти прицільно по цивільній інфраструктурі. Троє осіб звернулися до медиків після російського бомбардування. Постраждалим надали допомогу, їхні ушкодження не важкі.