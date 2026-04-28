Одна людина загинула, а п’ятеро дістали поранення внаслідок ударів РФ по Кривому Рогу. Фото:

Армія Російської Федерації атакувала Кривий Ріг.

У вівторок, 28 квітня, окупанти завдали кілька ударів по місту. Внаслідок обстрілів пошкоджена інфраструктура. Загинув 40-річний чоловік. Ще п’ятеро чоловіків 31, 32, 41, 45 та 57 років дістали поранення. Постраждалим надають необхідну допомогу. Про це керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Очільник ОВА додав, що ворог майже 30 разів атакував два райони області безпілотниками та артилерією. На Нікопольщині внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки та господарська споруда. Постраждав чоловік, якого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

А Криворізькому районі також ворог бив по Зеленодольській громаді. Там були понівечені інфраструктура, приватні будинки і вантажівка. Також виникла пожежа.

Нагадаємо, вночі 28 квітня армія Російської Федерації завдала нових ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки поранень дістали двоє чоловіків 40 та 45 років, які перебувають у стані середньої тяжкості. Медики надають їм надають необхідну допомогу.