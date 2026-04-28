Айтішник з Черкаської області вербував коригувальників для Росії.

Двох російських агентів викрила Служба безпеки України.

Одним з них виявився ІТ-фахівець з Черкащини, який створював для ворога нові канали вербування місцевих жителів. Зловмисник реєстрував мобільні номери українських операторів для створення фейкових акаунтів в соцмережах. Готові облікові записи він передавав російській ФСБ для проведення вербувальних операцій нібито від імені українців. Про це 28 квітня повідомив прес-центр СБУ.

А на наркоманів та безробітних він відкривав онлайн-рахунк, які росіяни планували використовувати для прихованого фінансування агентурних мереж.

Також контрозвідка з’ясувала, що айтішник допоміг ФСБ «вийти» на безробітного мешканця Рівненщини. Згодом ця особа коригував повітряні атаки ворога по західних областях. Зловмисник позначав геолокації Сил оборони на гугл-картах та відправляв їх на месенджер куратору.

Коригувальника затримали за місцем проживання. Агента-айтішника теж затримали в його власній оселі. Під час обшуків у обох фігурантів вилучено смартфони та комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога. Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України). Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

