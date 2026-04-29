Наслідки ураження у Пермі, фото: соціальні мережі

Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ в ніч на сьогодні, 29 квітня, відпрацювали по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Пермь», розташованій за понад 1,5 тис. км від кордону з Україною.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що ця станція належить АТ «Транснефть» і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ — через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Унаслідок атаки дронів СБУ на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, горять майже всі резервуари для зберігання нафти, — розповіли в СБУ.

У СБУ зазначають, що ураження російської нафтологістики створює дефіцит ресурсів для військово-промислового комплексу, порушує ланцюги постачання пального для армії та змушує ворога витрачати значні ресурси на відновлення і захист нафтоінфраструктури.

У соцмережах раніше з’явилися відео наслідків ураження.