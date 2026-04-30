Новий потужний вибух прогримів у російській Пермі. Фото: соцмережі

Новий вибух прогримів у російському місті Перм.

Вибух стався 20 квітня на території нафтоперекачувальної станції «Перм», яку 29 квітня атакували безпілотники Служби безпеки України. Місцеві жителі повідомляють про вибух, після якого з’явилася величезний білий «гриб» диму. Попередньо горить лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) АТ «Транснефть-Прикамье». Про це пишуть російські пабліки та моніторингові Telegram-канали.

Також російські ЗМІ поінформували, що Дзержинськ Нижньогородської області зазнав атаки безпілотників. Після нальоту БпЛА зі сторони заводу вибухових речовин імені Свердлова, який раніше неодноразово вже був під ударом, помітили дим.

Аеропорт Нижнього Новгорода запроваджував тимчасові обмеження — не приймав і не відправляв рейси.

Крім того, російські пабліки пишуть, що у Волгоградській області внаслідок атаки БпЛА був пошкоджений приватний будинок і постраждав місцевий житель. Повітряну тривогу через наліт дронів також оголошували у Липецькій області.

Нагадаємо, в ніч проти 29 квітня Служба безпеки України атакувала лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Перм» у Росії, яка розташована більш ніж за 1 тис. 500 км від українського кордону. Об'єкт зазнав ураження дронами та після цього на території спалахнула масштабна пожежа. Ця станція належить компанії «Транснефть» і є важливим вузлом нафтотранспортної системи РФ.