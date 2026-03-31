Пожежа на хімзаводі в Татарстані. Фото: соцмережі

Потужні вибухи 31 березня прогриміли у Нижньокамську, що в Татарстані РФ.

У промисловій зоні, на території підприємства «Нижньокамськнафтохім», виникла масштабна пожежа. Імовірно, горить одна з установок підприємства. Мер міста Радмір Бєляєв заявив, що на території заводу триває «локалізація вогнища». Причину пожежі він не назвав. Про це пишуть місцеві Telegram-канали та моніторингові ресурси.

Російські ЗМІ пишуть, що внаслідок пожежі на території заводу загинула одна людина, ще 50 постраждали.

Як відомо, «Нижньокамськнафтохім» є одним з найбільших нафтохімічних підприємств у Росії. Завод виробляє:

синтетичні каучуки (зокрема ізопреновий каучук для шинної промисловості);

поліетилен, поліпропілен і полістирол;

етилен, пропілен, бензол.

З 2021 року підприємство перебуває під контролем холдингу СІБУР. Проти заводу запроваджені міжнародні санкції.

Нагадаємо, 30 березня Сили оборони України уразили Алчевський металургійний комбінат на окупованій Луганщині, який задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру. На території підприємства виникла масштабна пожежа.