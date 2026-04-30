Володимир Зеленський (у центрі), фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 діб — до 2 серпня 2026 року.

Про це повідомляється у картках документів на сайті Верховної Ради.

Відповідні законопроекти Верховна Рада підтримала під засідання 28 квітня голосами 255 та 244 народних обранців відповідно.

Це було вже 19-те голосування за продовження воєнного стану за час повномасштабного російського вторгнення.