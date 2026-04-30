Наслідки російського обстрілу, фото: МОЗ

У передмісті Дніпра внаслідок російського обстрілу згорів вакцинальний автобус з медпрацівниками.

Про це сьогодні, 30 квітня, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Медики прямували на виїзд у громаду, як раптом оголосили тривогу і пролунали вибухи. Медична команда встигла вчасно покинути транспорт — ніхто з них не постраждав. Автобус вигорів вщент, — розповіли у відомстві.

Медики щодня працюють, щоб рятувати життя і захищати здоров’я людей. Вони не можуть і не мають ставати мішенями, — наголошують у МОЗ.

Водночас загалом у Дніпрі внаслідок сьогоднішнього обстрілу вже відомо про 17 поранених, одна людина загинула. Семеро постраждалих госпіталізовані, одна людина під наглядом медиків — у тяжкому стані.