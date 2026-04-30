Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: МОЗ

Вакцинальний автобус з медпрацівниками потрапив під обстріл у передмісті Дніпра (ФОТО)

30 кві 2026, 19:50
У передмісті Дніпра внаслідок російського обстрілу згорів вакцинальний автобус з медпрацівниками.

Про це сьогодні, 30 квітня, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Медики прямували на виїзд у громаду, як раптом оголосили тривогу і пролунали вибухи. Медична команда встигла вчасно покинути транспорт — ніхто з них не постраждав. Автобус вигорів вщент, — розповіли у відомстві.

Медики щодня працюють, щоб рятувати життя і захищати здоров’я людей. Вони не можуть і не мають ставати мішенями, — наголошують у МОЗ.

Водночас загалом у Дніпрі внаслідок сьогоднішнього обстрілу вже відомо про 17 поранених, одна людина загинула. Семеро постраждалих госпіталізовані, одна людина під наглядом медиків — у тяжкому стані.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів