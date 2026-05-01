Рашисти здійсни чергову масовану нічну повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Рашисти в ніч на сьогодні, 1 травня, (з 1745 30 квітня) атакували Україну загалом 210 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 140 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Шаталово, Орла, Міллерово і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00: