Рашисти здійсни чергову масовану нічну повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
210 БпЛА атакували Україну в ніч на 1 травня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n213561-210-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-1-travnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 1 травня, (з 1745 30 квітня) атакували Україну загалом 210 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 140 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Шаталово, Орла, Міллерово і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
Читайте також