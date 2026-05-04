88 БпЛА та ракета атакували Україну вдень 4 травня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)
Рашисти сьогодні, 4 травня, вдень (з 08.30 по 18:30) атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 88 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 18.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», дронів-імітаторів типу «Пародія» на сході, півночі та півдні країни;
- зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА.