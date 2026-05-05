Рашисти за добу втратили майже тисячу осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 970 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

5 тра 2026, 08:23
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 336 тис. 120 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 970 осіб. Про це сьогодні, 5 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 917 танків;
  • 24 тис. 510 бойових броньованих машин;
  • 41 тис. 386 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 770 одиниць РСЗВ;
  • 1 ти. 361 одиницю засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 352 гелікоптери;
  • 1 тис. 320 наземних робототехнічних комплексів;
  • 274 тис. 30 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 584 крилаті ракети;
  • 33 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 94 тис. 30 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 170 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 75 авіаударів, скинув 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9 тис. 649 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 572 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 33 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах таких населених пунктів:

  • Велика Писарівка, Вільна Слобода Сумської області;
  • Цвіткове, Любицьке, Верхня Терса, Воздвижівська Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили три пункти управління, сім районів зосередження особового складу, один засіб протиповітряної оборони та чотири ворожі артилерійські системи.

Джерело: Ракурс


