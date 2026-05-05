Російські загарбники за добу втратили 970 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 336 тис. 120 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 970 осіб. Про це сьогодні, 5 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 917 танків;
- 24 тис. 510 бойових броньованих машин;
- 41 тис. 386 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 770 одиниць РСЗВ;
- 1 ти. 361 одиницю засобів ППО;
- 435 літаків;
- 352 гелікоптери;
- 1 тис. 320 наземних робототехнічних комплексів;
- 274 тис. 30 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 584 крилаті ракети;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 94 тис. 30 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 170 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 75 авіаударів, скинув 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9 тис. 649 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 572 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 33 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах таких населених пунктів:
- Велика Писарівка, Вільна Слобода Сумської області;
- Цвіткове, Любицьке, Верхня Терса, Воздвижівська Запорізької області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили три пункти управління, сім районів зосередження особового складу, один засіб протиповітряної оборони та чотири ворожі артилерійські системи.