Рашисти за добу втратили майже тисячу осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 336 тис. 120 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 970 осіб. Про це сьогодні, 5 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 917 танків;

24 тис. 510 бойових броньованих машин;

41 тис. 386 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 770 одиниць РСЗВ;

1 ти. 361 одиницю засобів ППО;

435 літаків;

352 гелікоптери;

1 тис. 320 наземних робототехнічних комплексів;

274 тис. 30 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 584 крилаті ракети;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

94 тис. 30 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 170 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 75 авіаударів, скинув 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9 тис. 649 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 572 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 33 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах таких населених пунктів:

Велика Писарівка, Вільна Слобода Сумської області;

Цвіткове, Любицьке, Верхня Терса, Воздвижівська Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили три пункти управління, сім районів зосередження особового складу, один засіб протиповітряної оборони та чотири ворожі артилерійські системи.