Наслідки російських ударів по «Укрзалізниці», фото: Олексій Кулеба
Рашисти атакували безпілотниками кілька об'єктів «Укрзалізниці» (ВІДЕО)
Російські загарбники завдали низку ударів по інфраструктурі «Укрзалізниці»,
Про це сьогодні, 5 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Зокрема:
- близько 07.30 на Харківщині ворожий БпЛА атакував та знищив вагон. Люди не постраждали. Спрацював моніторинговий центр, завдяки чому провідниця вчасно перейшла в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була убезпечена;
- на Полтавщині ворожий безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Без постраждалих. Пошкоджено вагон, внаслідок вибуху сталося займання;
- внаслідок атаки БпЛА по станції на Дніпропетровщині пошкоджено електровоз, який знаходився на колії. Поїзд було зупинено попередньо через дронову небезпеку. Тож працівники так само були завчасно попереджені та перебували в укритті. Постраждалих немає.