Ракурс
Момент російського ракетного удару, фото: ДСНС

Момент ракетного удару по рятувальниках на Полтавщині показала ДСНС (ВІДЕО)

5 тра 2026, 13:47
ДСНС опублікувала відео, котре показує момент російського ракетного удару по рятувальниках, які сьогодні, 5 травня, ліквідовували пожежу на об'єкті газовидобування Полтавщини.

Вони приїхали рятувати після удару російського БпЛА по об'єкту газовидобування на Полтавщині, коли вже прозвучав відбій «тривоги» і можна було починати гасіння. Працювали там, де найнебезпечніше, — розповіли у відомстві. — І саме в цей момент росіяни цинічно ударили знову: одна за одною 4 ракети!

У ДСНС наголошують — це був не випадковий обстріл, а цілеспрямований удар по тих, хто рятує життя.

Внаслідок підступного російського удару двоє рятувальників загинули, ще 23 — поранені.

Джерело: Ракурс


