Окупанти скинули КАБи на підприємства у Запоріжжі — є поранені й загиблий

5 тра 2026, 17:24
Країна-агресор Російська Федерація завдала нових ударів по Запоріжжю.

Російська авіація скинула КАБи на підприємства, що знаходяться в місті. Внаслідок атаки загорілися автомобілі, магазин та підприємство. Пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Наразі відомо про одного загиблого. Також постраждали шестеро осіб, яких госпіталізували до медичних закладів.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня в ніч на 5 травня російські окупанти масовано атакували газовидобувні об'єкти «Нафтогазу» на Полтавщині і Харківщині. Ворог бив ударними дронами та балістикою, що призвело до значних руйнувань та втрат видобутку. Внаслідок обстрілів п’ятеро осіб загинули, а 37 дістали поранення.

Джерело: Ракурс


