800 модульних укриттів розгортає «Укрзалізниця» через зростання російських атак

«Укрзалізниця» розгортає мобільні укриття, скріншот відео

«Укрзалізниця» через зростання російських атак посилює захист своїх працівників і розгортає по всій країні мережу мобільних укриттів.

Їх виготовляють власними силами на підприємствах компанії. Про це сьогодні, 6 травня, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Такі укриття дозволяють швидко сховатися під час тривоги й захищають від уламків під час обстрілів. І це не теорія — вчора таке укриття на Харківщині врятувало життя провідниці, яка вчасно евакуювалася до нього після повідомлення про небезпеку. Вагон було повністю знищено ворожим дроном, — розповіли у компанії.

Зазначається, що такі укриття насамперед встановлюють у найбільш небезпечних місцях:

біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів;

на станціях, де немає стаціонарних сховищ.

Ця ініціатива є частиною Плану стійкості Укрзалізниці, щоб навіть у складних умовах забезпечувати безперервний рух і максимально захищати людей, — зазначили у компанії.

В «Укрзалізниці» додали, що лише з початку року зафіксовано близько 983 атак на залізничну інфраструктуру.