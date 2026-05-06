Знищення російських загарбників, скріншот відео

Російські загарбники ставлять пастки проти українських дронів.

Такі пастки можна побачити на відео, оприлюдненому батальйоном SIGNUM 59-ї окремої штурмової бригади.

Між деревами вони розвішують металеві троси. На великій швидкості їх практично неможливо помітити — один дотик, і FPV може втратити керування або впасти, — вказано в описі відео. — Проте майстерність операторів SIGNUM очевидна: пілот вчасно зорієнтувався, минув загородження та впевнено відпрацював по цілі.

Також на відео показана робота операторів дронів по логістиці ворога — FPV відпрацювали по трьох «буханках», виявили й знищили НРК, а також ліквідували три квадроцикли.