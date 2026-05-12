Росіяни обстріляли потяги на Дніпропетровщині. Фото: Олексій Кулеба

РФ вдарила по потягах на Дніпропетровщині та енергооб'єкту на Миколаївщині

12 тра 2026, 09:57
Армія Росії вранці 12 травня атакувала об'єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області.

Моніторингова команда попередила про небезпеку заздалегідь. Однак травм через уламки зазнав машиніст, коли прямував до укриття. Наразі йому надається необхідна допомога і загрози життю немає. Про це віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кудеба повідомив у Telegram.

Також російські дрони пошкодили локомотиви та рухомий склад. Наразі на Дніпропетровщині оперативно відновлюється рух поїздів.

А в Миколаївській області загарбники спрямували ударні БпЛА типу «Шахед» по енергетичному об'єкту. Внаслідок влучань без світла залишилася низка населених пунктів, але ніхто не постраждав. Очільник ОВА поінформував у Telegram, що роботи з відновлення вже ведуться.

Нагадаємо, вночі 12 травня російські окупанти спрямували ударні БпЛА по території підприємства у селищі Великий Бурлук Куп’янського району на Харківщині. Там внаслідок влучань загорілися автобус та вантажний автомобіль.

