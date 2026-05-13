Агента РФ незаконно реєстрував термінали зв’язку для рашистів, фото: СБУ

К Києві затримано агента РФ, який незаконно реєстрував термінали зв’язку для рашистів.

Про це сьогодні, 13 травня, повідомив прес-центр СБУ.

Як з’ясувало розслідування:

російське завдання виконував завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Харківщині;

після втечі з підрозділу він переховувався в орендованих квартирах столиці і одночасно підшукував «швидкі заробітки» у профільних Telegram-каналах. В одному з телеграм-чатів він потрапив до уваги російських спецслужбістів, які запропонували йому гроші в обмін на співпрацю;

на замовлення російських спецслужб агент спочатку зареєстрував на себе станцію «Старлінк» за реквізитами, які йому передав куратор з РФ. Далі фігурант «втемну» використав свою знайому, яка на його прохання оформила ще один термінал на себе;

надалі зловмисник планував залучити ще 20 осіб для верифікації станцій супутникового зв’язку для російських збройних угруповань.

Співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали агента «на гарячому» у відділені одного із поштових операторів, де він планував зареєструвати черговий Старлінк, — зазначили у СБУ. — Наразі всі зареєстровані фігурантом термінали заблоковано.

Під час обшуків за місцем проживання агента було виявлено мобільний телефон із доказами роботи на РФ. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.