Наслідки російської атаки на Одесу, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n213793-v-odesi-ulamky-bpla-vpaly-na-dev-yatypoverhivku-dvoie-postrajdalyh-foto.html

Ракурс

В Одесі сталося падіння уламків БпЛА на дах дев’ятиповерхового житлового будинку.

Про це сьогодні, 13 травня, вдень повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки:

постраждали двоє людей — чоловіки віком 31 та 38 років. Їх доправлено до медичних закладів;

пошкоджено фасад та скління житлового будинку;

спалахнули декілька легкових автомобілів.

Пожежі вже ліквідовано рятувальниками, на місці розгорнуто оперативний штаб. Екстрені та комунальні служби усувають наслідки атаки.

Крім того, сьогодні у Білгород-Дністровському районі на півдні Одещини внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено дах триповерхового житлового будинку.