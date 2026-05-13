Наслідки російської атаки на Одесу, фото: ДСНС
В Одесі сталося падіння уламків БпЛА на дах дев’ятиповерхового житлового будинку.
Про це сьогодні, 13 травня, вдень повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок атаки:
- постраждали двоє людей — чоловіки віком 31 та 38 років. Їх доправлено до медичних закладів;
- пошкоджено фасад та скління житлового будинку;
- спалахнули декілька легкових автомобілів.
Пожежі вже ліквідовано рятувальниками, на місці розгорнуто оперативний штаб. Екстрені та комунальні служби усувають наслідки атаки.
Крім того, сьогодні у Білгород-Дністровському районі на півдні Одещини внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено дах триповерхового житлового будинку.
Виникла пожежа. На щастя, інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють екстрені та рятувальні служби, — розповів Кіпер.