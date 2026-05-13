Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки на Одессу, фото: ГСЧС

В Одессе обломки БпЛА упали на девятиэтажку — двое пострадавших (ФОТО)

13 мая 2026, 15:28
999

В Одесі сталося падіння уламків БпЛА на дах дев’ятиповерхового житлового будинку.

Про це сьогодні, 13 травня, вдень повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки:

  • постраждали двоє людей — чоловіки віком 31 та 38 років. Їх доправлено до медичних закладів;
  • пошкоджено фасад та скління житлового будинку;
  • спалахнули декілька легкових автомобілів.

Пожежі вже ліквідовано рятувальниками, на місці розгорнуто оперативний штаб. Екстрені та комунальні служби усувають наслідки атаки.

Наслідки російської атаки на Одесу, фото: Одеська ОВА

Наслідки російської атаки на Одесу, фото: ДСНС

Крім того, сьогодні у Білгород-Дністровському районі на півдні Одещини внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено дах триповерхового житлового будинку.

Виникла пожежа. На щастя, інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють екстрені та рятувальні служби, — розповів Кіпер.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров