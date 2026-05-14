У Києві до 40 зросла кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n213812-masovanyy-obstril-kyieva-zrosla-kilkist-postrajdalyh-i-zagyblyh.html

Ракурс

Російська масована комбінована атака на Київ 14 травня призвела до загибелі поранень мирних українців.

Наразі в столиці відомо про 40 постраждалих. Серед них — двоє дітей. Госпіталізували 31 постраждалого. В тому числі — одну дитину. Серед постраждалих — двомісячна дитина та працівник поліції. Загинули три людини. Про це міський голова Віталій Кличко, ДСНС та Київська міська прокуратура повідомили у Telegram.

У прокуратурі поінформували, що повітряна тривога в столиці тривала понад вісім годин. У місті зафіксовано багато руйнувань. У Дарницькому районі внаслідок влучання в дев’ятиповерховий будинок зруйновано один під’їзд. На місці досі триває рятувальна операція.

Також наслідки влучань та падіння уламків зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському районах міста. Наразі відомо про пошкодження 11 багатоповерхівок, 27 автомобілів, супермаркет, два автосалони, дві автозаправні станції, бізнес-центр та СТО.

Наразі на місцях влучань та падінь уламків російських «шахедів» працюють правоохоронці та рятувальники.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення військовими РФ чергового воєнного злочину, що спричинив смерть людини — ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, армія РФ всю ніч 14 травня масовано атакувала Київ і Київщину дронами та ракетами. Раніше повідомляли, що в столиці загинула людина, а ще 31 постраждала. А в Київській області відомо про сімох постраждалих від нічних атак.