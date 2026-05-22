Пілоти розвідувальних та ударних БпЛА 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого о системно знищують військову техніку та озброєння окупантів на Чернігівщині.

Відповідне відео сьогодні, 22 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На «кладовище» знищеної техніки регулярно відправляються ворожі гармати, військовий транспорт, засоби РЕБ, дрони та інше устаткування. Окремий пріоритет — склади боєприпасів, які більше не потурбують жителів прикордоння, а також наших бійців, — розповіли у ДПСУ.