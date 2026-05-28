На ЗАЕС стався тривалий збій зв’язку, фото: «Укрінформ»

Найдовший збій зв’язку за час війни стався на ЗАЕС — МАГАТЕ

28 тра 2026, 21:07
Цього тижня на Запорізькій АЕС стався тривалий збій зв’язку на тлі повідомлень про посилення військової активності поблизу.

Про це повідомляє прес-служба МАГАТЕ з посиланням на генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Маріано Гроссі.

Зазначається, що 27 травня на ЗАЕС протягом приблизно 12 годин не працювали ні стаціонарні телефонні лінії, ні інтернет-з'єднання, що стало найтривалішим подібним інцидентом на станції з початку повномасштабної війни.

У МАГАТЕ зазначили, що ці включення співпали з часом з повідомленнями про обстріли.

Протягом багатьох годин ми не могли зв’язатися з нашою групою експертів на місці, а станція не мала можливості спілкуватися із зовнішнім світом у звичному режимі. Це, безперечно, було дуже тривожним випадком з точки зору ядерної безпеки та фізичної охорони, — розповів Гроссі. — Група МАГАТЕ продовжить розслідування причин цього збою зв’язку та обговорить заходи щодо запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

Джерело: Ракурс


