На ЗАЕС стався тривалий збій зв'язку
Цього тижня на Запорізькій АЕС стався тривалий збій зв’язку на тлі повідомлень про посилення військової активності поблизу.
Про це повідомляє прес-служба МАГАТЕ з посиланням на генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Маріано Гроссі.
Зазначається, що 27 травня на ЗАЕС протягом приблизно 12 годин не працювали ні стаціонарні телефонні лінії, ні інтернет-з'єднання, що стало найтривалішим подібним інцидентом на станції з початку повномасштабної війни.
У МАГАТЕ зазначили, що ці включення співпали з часом з повідомленнями про обстріли.
Протягом багатьох годин ми не могли зв’язатися з нашою групою експертів на місці, а станція не мала можливості спілкуватися із зовнішнім світом у звичному режимі. Це, безперечно, було дуже тривожним випадком з точки зору ядерної безпеки та фізичної охорони, — розповів Гроссі. — Група МАГАТЕ продовжить розслідування причин цього збою зв’язку та обговорить заходи щодо запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.