Російські безпілотники зруйнували будівлю ліцею на Чернігівщині, фото: Корюківська РВА

Під завалами ліцею на Чернігівщині виявили тіло загиблої (ФОТО)

2 чер 2026, 15:43
У Сновському районі Чернігівської області два російські безпілотники типу «Герань» вчора, 1 червня, знищили Новоборовицький ліцей, де дистанційно навчалися 78 дітей.

Сьогодні, 2 червня, під завалами ліцею виявили тіло жінки 1948 року народження. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Корюківської РВА Павло Мірошниченко.

Жінка обідньої пори учора рвала щавель неподалік школи. Є припущення, що під час небезпеки вона сховалася у підвалі закладу. Велосипед її так і залишився біля шкільної їдальні. А її саму без ознак життя знайшли лише сьогодні під уламками. Щирі співчуття близьким, — розповів Мірошниченко.

Протягом минулої доби рашисти 33 рази обстріляли Чернігівську область.

Джерело: Ракурс


