У Києві зросла кількість поранених та постраждалих внаслідок обстрілу. Фото:

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У Києві зросла кількість поранених та постраждалих внаслідок нічного російського обстрілу.

Минулої ночі в Києві загинули четверо людей. А вже вранці в лікарні померла одна з постраждалих, яка перебувала в тяжкому стані. Наразі відомо про 35 постраждалих. Серед поранених — двоє дітей і вагітна жінка. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Мер поінформував, що пожежу на даху Успенського собору в Києво-Печерській Лаврі вже локалізували. Також пожежа та пошкодження зафіксовані в Мистецькому арсеналі. Постраждала й кіностудія імені Довженка. Тривають роботи над ліквідацією наслідків масованої атаки ворога.

Ворог нищить нашу історію, намагається випалити все українське. Та Київ стільки віків стояв. Вистоїть та загоїть рани і зараз! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня Київ опинився під черговою масованою атакою російських безпілотників та ракет. Пожежі та руйнування зафіксували майже в усіх районах. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 25 поранених. Пошкоджено багато багатоповерхових та приватних житлових будинків, Києво-Печерська лавра та кіностудія імені Олександра Довженка.