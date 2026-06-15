На Київщині затримали ще одну коригувальницю ворога, фото: Одеська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n214426-agentka-fsb-rozmistyla-videopastky-na-kyyivskomu-mori-schob-koryguvaty-masovani-ataky-sbu.html

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На Київщині військова контррозвідка СБУ затримала агентку ФСБ, причетну до однієї із наймасштабніших російських атак по Києву, яка відбулася 24 травня 2026 року.

Крім того, після цього обстрілу вона готувала нові удари рашистів по столиці України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як з’ясувало розслідування:

наведенням російських дронів та ракет займалася завербована ворогом безробітна мешканка Чорноморська із Одещини;

для виконання агентурного завдання жінка під приводом туристичного відпочинку прибула до готельного комплексу на узбережжі Київського моря. Там вона оселилася у номері з видом на акваторію водосховища і встановила у вікні телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ. Так російські спецслужбісти сподівалися у режимі онлайн відстежити локації та бойову роботу української ППО під час атаки;

у разі виявлення координат зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони, рашисти планували здійснити по них комбіновані удари.

Після нічного обстрілу міста 24 травня агентка «залягла на дно», але згодом отримала нове завдання на коригування подальших обстрілів столиці України, — розповіли у СБУ. — Затримали її «на гарячому», коли вона облаштовувала новий «спостережний пункт» у готельному номері біля Київського моря.

Встановлено, що російська спецслужба завербувала жінку у Telegram-каналі з пошуку «легких заробітків». Під час обшуків у неї вилучено два смартфони, ноутбук та чорнові записи із доказами роботи на ворога.

Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.