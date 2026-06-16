Сили оборони уразили вже 16 великих російських НПЗ та терміналів. Фото:

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Далекобійна зброя України планомірно знищує паливно-енергетичний комплекс та військову логістику РФ, які є головним «двигуном» війни проти України.

Станом на червень цього року ураження на відстань понад 1 тис. 500 км на території Росії переростають у системний фінансовий, технологічний та логістичний параліч російських окупантів. Країна-агресор через це втратила понад 30% потужностей, бо вже було уражено 16 великих російських НПЗ та терміналів. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 16 червня повідомив у соцмережах.

Внаслідок цих атак була зупинена робота понад 40 технологічних установок. Через дію міжнародних санкцій РФ не може їх відновити, бо імпортозаміщення тут безсиле. А видобуток нафти в Росії упав до річного мінімуму — до 9,009 млн барелів на добу за даними ОПЕК.

Наразі, як стверджують в Генштабі, в тилу ворога спостерігається паливний колапс:

Виробництво бензину в РФ обвалилося до 16-річного мінімуму.

Росія заборонила експорт власного пального, але це не рятує від дефіциту.

Пальне за талонами: в тимчасово окупованих Криму та на Луганщині бензин марки АІ-95 став дефіцитом і його видають за картками.

Ліміти «в одні руки»: на заправках Курської, Бєлгородської та Псковської областей діє обмеження — до 20 л на авто.

У найбільших аеропортах рф зменшується кількість авіагасу — через порожніючі резервуари запроваджено обмеження на заправку літаків.

Зазначається, що ситуація погіршилася настільки, що російський уряд уже офіційно дозволив заводам випускати низькоякісне пальне (стандартів «Євро-3»), бо НПЗ вже більше не здатні виготовляти якісний бензин через руйнування.

У Генштабі наголосили, що кожен пошкоджений російський НПЗ й зупинена установка переробки чи спорожніла нафтобаза — це локальний паливний голод для ворожої військової техніки. Завдяки цьому окупантам важче виготовляти ракети, підвозити снаряди на передову та загалом фінансувати війну.

Нагадаємо, 16 червня підрозділи Сил оборони України уразили Московський нафтопереробний завод. На території об'єкта була зафіксована пожежа. За попередньою інформацією, пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6.