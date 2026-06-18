Армії РФ наказали активізувати FPV-удари по Запоріжжю. Фото:

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Російські окупанти отримали наказ посилити терор проти Запоріжжя.

Військові зі складу 58-ї армії ЗС Росії отримали прямий наказ збільшити інтенсивність ударів за допомогою FPV на оперативній глибині Сил безпеки і оборони України. Командування вимагає, зокрема, активізувати терор у Запоріжжі — бити по будь-яких цивільних об'єктах обласного центру. Про це 16 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Telegram.

Зазначається, що загарбникам обіцяють збільшити обсяги постачання ударних дронів-камікадзе, щоб ті змогли реалізувати задумане.

Наказ посилити терор проти українців — ще один доказ гнівного невдоволення вождів держави-агресора Росії через рівень її втрат, який постійно зростає, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема й на Запорізькому напрямку, — зазначили в розвідці.

Нагадаємо, 16 червня російська армія атакувала Нікополь Дніпропетровської області. Ворог поцілив FPV-дроном по людях, які пересувалися дорогою. Одна з осіб на момент атаки була в інвалідному візку. Загинуло троє осіб.