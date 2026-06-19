Рашисти використовують багатоповерхівки, щоб накопичувати особовий склад у Покровську, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214536-syly-oborony-znyschyly-punkt-nakopychennya-rashystiv-u-bagatopoverhivci-pokrovska-video.html

Ракурс

Російські загарбники стягують особовий склад у Покровськ, намагаючись розвинути наступ. Для накопичення ворог використовує багатоповерхівки — бетонні конструкції, система підвальних приміщень та внутрішні комунікації дозволяють приховано розміщувати особовий склад, маскувати засоби зв’язку та облаштовувати точки запуску БпЛА.

Після детального аналізу розвідданих українські військові визначають пріоритетні місця накопичення противника та уражають їх. Відео знищення такої локації сьогодні, 19 червня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.

Днями Сили оборони завдали авіаудар по пункту накопиченню особового складу одного з підрозділів 2 загальновійськової армії, що «розквартирувався» у панельній багатоповерхівці Покровська, — вказано в повідомленні. — За наявною інформацією, ліквідовано близько 10 росіян. Частина особового складу противника була заблокована під завалами бетонних конструкцій.

Місце ураження підтверджене об'єктивним контролем.