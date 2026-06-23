РФ вночі атакувала Україну 135 дронами, ППО знешкодила 118 з них. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Росія в ніч на 23 червня атакувала Україну 135 безпілотниками.

Починаючи з 18.00 вчорашнього дня росіяни запускали з Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська й Міллерово ударні БпЛА типу Shahed (в тому числі й реактивні), «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія». Протистояли нападу авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українська протиповітряна оборона змогла знешкодити 118 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Однак 13 російських дронів впали на 11 локаціях, а уламки або збиті БпЛА — на трьох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що в українському повітряному просторі наразі перебувають російські безпілотники.

Нагадаємо, лише упродовж одного дня пілоти батальйону безпілотних систем SIRIUS 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили 61 російський дрон типу «Молнія» й встановили рекорд України з перехоплення російських безпілотників.