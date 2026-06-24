Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні Сили

https://racurs.ua/ua/n214605-101-bpla-atakuvav-ukrayinu-v-nich-na-25-chervnya-povitryani-syly-infografika.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 24 червня (з 18.00 23 червня) атакували Україну загалом 101 ударним БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків російських Орала, Курська і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим).

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.30:

протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;

зафіксовано влучання шести ударних БпЛА на п’яти локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.