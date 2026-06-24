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Наслідки російського удару по Донеччині, фото: ДСНС
На Донеччині врятували двох жінок під час ліквідації спричиненої російським ударом пожежі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214614-na-donechchyni-vryatuvaly-dvoh-jinok-pid-chas-likvidaciyi-sprychynenoyi-rosiyskym-udarom-pojeji.htmlРакурс
Рашисти завдали ударів по Краматорському району Донеччини. Виникли пожежі у дев’ятиповерхівці та приватному секторі.
Про це сьогодні, 24 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що у місті Дружківка через російські удари виникла пожежа в житловій дев’ятиповерхівці:
- рятувальники надали допомогу двом пораненим жінкам та транспортували їх до лікарні, а також вивели чотирьох людей на свіже повітря;
- пожежу локалізували. Через загрозу повторних обстрілів ліквідацію призупинили.
Крім того, у Краматорську російський FPV-дрон атакував приватний сектор.
Виникло займання легкової автівки та господарської споруди. Рятувальники оперативно приборкали вогонь, — зазначили у ДСНС.