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Наслідки російського удару по Донеччині, фото: ДСНС

На Донеччині врятували двох жінок під час ліквідації спричиненої російським ударом пожежі (ФОТО)

24 чер 2026, 14:51
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Рашисти завдали ударів по Краматорському району Донеччини. Виникли пожежі у дев’ятиповерхівці та приватному секторі.

Про це сьогодні, 24 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що у місті Дружківка через російські удари виникла пожежа в житловій дев’ятиповерхівці:

  • рятувальники надали допомогу двом пораненим жінкам та транспортували їх до лікарні, а також вивели чотирьох людей на свіже повітря;
  • пожежу локалізували. Через загрозу повторних обстрілів ліквідацію призупинили.

Крім того, у Краматорську російський FPV-дрон атакував приватний сектор.

Виникло займання легкової автівки та господарської споруди. Рятувальники оперативно приборкали вогонь, — зазначили у ДСНС.

Наслідки російського удару по Донеччині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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