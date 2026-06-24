Наслідки російського удару по Донеччині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214614-na-donechchyni-vryatuvaly-dvoh-jinok-pid-chas-likvidaciyi-sprychynenoyi-rosiyskym-udarom-pojeji.html

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Рашисти завдали ударів по Краматорському району Донеччини. Виникли пожежі у дев’ятиповерхівці та приватному секторі.

Про це сьогодні, 24 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що у місті Дружківка через російські удари виникла пожежа в житловій дев’ятиповерхівці:

рятувальники надали допомогу двом пораненим жінкам та транспортували їх до лікарні, а також вивели чотирьох людей на свіже повітря;

пожежу локалізували. Через загрозу повторних обстрілів ліквідацію призупинили.

Крім того, у Краматорську російський FPV-дрон атакував приватний сектор.