Росіяни атакували дроном лікарню у Херсоні, пʼятеро медиків постраждали. Фото:

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Російський безпілотник атакував лікарню у Херсоні.

Близько 8.00 окупанти спрямували дрон-камікадзе по одному із медичних закладів міста. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро працівників лікарні. Попередньо у них діагностували мінно-вибухові травми. Про це Херсонська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Усім потерпілим вже надають необхідну медичну допомогу. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Також сьогодні вранці до однієї з херсонських лікарень доправили 62-річну херсонку, яка вчора вдень постраждала внаслідок атаки російського «Шахеда». Стан жінки середньої тяжкості. У неї діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму. Їй надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, армія Росії сьогодні вранці атакувала автозаправні комплекси у Сумській та Запорізькій областях. Ударний дрон типу «Молнія» поцілив по одній з автозаправних станцій у Зарічному районі Сум. Також було влучання й по одній із АЗС.