ЄС оголосив про передачу Україні першого траншу з кредиту в 90 млрд євро. Фото:

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ЄС виділяє Україні перший транш у межах кредиту в 90 млрд євро.

У четвер, 25 червня, Європейський Союз перерахує Україні перший транш у розмірі 3,2 млрд євро. Це частина більшого кредиту на 90 млрд євро, який ЄС планує виділити Україні протягом наступних двох років. Про це глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала в соцмережі Х.

Загалом у 2026 році Україна має отримати 45 млрд євро фінансової допомоги в межах кредиту ЄС. З цієї суми 31,8 млрд євро підуть на оборону, а 13,2 млрд євро — на покриття бюджетного дефіциту.

Водночас прем'єр-міністр України Юлія Свириденко поінформувала у Telegram, що під час Конференції з питань відновлення України очікується підписання близько 160 угод та оголошення про понад 30 партнерств на 10 млрд євро.

Нагадаємо, 28 травня Верховна Рада ратифікувала меморандум про надання Україні кредиту у 90 млрд євро від Європейського Союзу. Це рішення дозволить залучити фінансову допомогу від ЄС у 2026−2027 роках. Гроші мають піти на покриття дефіциту держбюджету, макроекономічну стабільність та посилення оборонно-промислового потенціалу.