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Під час операції з евакуації безпілотника, скріншот відео
Важкий БпЛА, який здійснив вимушену посадку поблизу позицій рашистів, евакуювали за допомогою іншого дрона (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214708-vajkyy-bpla-yakyy-zdiysnyv-vymushenu-posadku-poblyzu-pozyciy-rashystiv-evakuuvaly-za-dopomogou.htmlРакурс
Прикордонники бригади «Форпост» провели унікальну операцію з евакуації важкого безпілотника Vampire, який здійснив вимушену посадку поблизу лінії бойового зіткнення.
Відповідне відео сьогодні, 29 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що через постійну загрозу ударів ворожих FPV-дронів використання наземної техніки у цьому випадку було надто небезпечним. Тому було ухвалене нестандартне рішення — повернути пошкоджений безпілотник за допомогою іншого дрона Vampire.
До справного безпілотника закріпили мотузку, після чого оператори вирушили на складну рятувальну місію. Під час виконання завдання екіпаж кілька разів втрачав відеосигнал, а вже на зворотному маршруті поруч із дроном пролетів ворожий FPV, — розповіли у ДПСУ.
Попри всі ризики операція завершилася успішно.
Пошкоджений «Vampire» вдалося доставити до місця базування. Наразі він проходить ремонт і після відновлення знову виконуватиме бойові завдання, — додали у відомстві.