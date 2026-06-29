Під час операції з евакуації безпілотника, скріншот відео

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Прикордонники бригади «Форпост» провели унікальну операцію з евакуації важкого безпілотника Vampire, який здійснив вимушену посадку поблизу лінії бойового зіткнення.

Відповідне відео сьогодні, 29 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що через постійну загрозу ударів ворожих FPV-дронів використання наземної техніки у цьому випадку було надто небезпечним. Тому було ухвалене нестандартне рішення — повернути пошкоджений безпілотник за допомогою іншого дрона Vampire.

До справного безпілотника закріпили мотузку, після чого оператори вирушили на складну рятувальну місію. Під час виконання завдання екіпаж кілька разів втрачав відеосигнал, а вже на зворотному маршруті поруч із дроном пролетів ворожий FPV, — розповіли у ДПСУ.

Попри всі ризики операція завершилася успішно.