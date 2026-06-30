Сили оборони України атакували низку ворожих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

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Сили оборони України вчора, 29 червня, а також в ніч на сьогодні, 30 червня, уразили низку важливих об'єктів противника.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

уражено автомобільний міст у районі Азовського Запорізької області, а також залізничний міст у районі Ічкі у тимчасово окупованому Криму. Зазначається, що ці об'єкти ворог використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Результати ураження уточнюються.

уражено пункти управління БпЛА противника у районах Веселої Лопані Білгородської області (РФ), а також Комара на Донеччині, Мирного, Лугового та Скельок Запорізької області;

уражено командно-спостережний пункт окупантів у районі Старомлинівки Донецької області.

Крім того, за результатами оцінки ураження, завданого 28 червня 2026 року по нафтопереробному заводу «Слов'янський» у Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край РФ), підтверджено знищення чотирьох резервуарів загальним об'ємом 35 тис. куб. м, пошкодження ще дев’яти резервуарів загальним об'ємом 30 тис. куб. м, а також установки переробки нафти.