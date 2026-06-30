Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю. Фото: ОВА

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Ракурс

Армія Російської Федерації знову атакувала Запоріжжя.

Ворог скинув на місто керовані авіаційні бомби. Вибухи зруйнували приватні будинки, пошкодили дитячий садок та спричинили пожежу. Також відомо про дев’ятьох поранених, яким надають медичну допомогу. Один із постраждалих — охоронець дитсадка. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Росія вчергове показала своє обличчя — обличчя країни-терориста, — зазначив Федоров і додав, що всі наслідки атаки встановлюються.

Нагадаємо, упродовж сьогоднішнього дня російська армія атакує Запоріжжя. Вранці загарбники завдали удару безпілотником. Виникла пожежа, також були пошкоджені будівлі та п’ять легкових автомобілів. Постраждали шестеро осіб, серед них — дитина.

А вже по обіді ворожий безпілотник влучив по об'єкту промислової інфраструктури. Там виникла пожежа. Згодом окупанти завдали ще одного удару по обласному центру. Наразі відомо, що одна людина загинула, а ще чотири людини отримали осколкові поранення.