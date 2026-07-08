Чоловік захопив заручників в одеській перукарні, фото: «Думська»

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В Одесі сьогодні, 8 липня, вранці невідомий взяв у заручники двох людей у перукарні на вулиці Філатова.

Правоохоронці штурмували салон краси й затримали його. Про це повідомляє видання «Думська».

За інформацією видання, чоловік зайшов до салону краси без зброї та почав погрожувати присутнім. Пізніше він вигнав співробітниць, але заблокував клієнтів усередині.

Штурм патрульної поліції та спецпідрозділу Нацполіції пройшов швидко — його оперативно знерухомили та затримали.

Ніхто не постраждав.

За словами очевидців, під час нальоту чоловік кричав, ніби він колишній військовий, проте свідки зазначили, що зовні він виглядав як людина під впливом наркотиків.

Видання «Цензор.нет» з посиланням на коментар-прес-служби поліції повідомляє, що наразі цього чоловіка оглядають. Вирішується питання про його психічний стан та госпіталізацію.

Повідомлення про те, що невідомий зачинився в приміщенні перукарні з працівницею салону та відвідувачем надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці, — розповіли в поліції. — На місце події було скеровано екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативну групу територіального підрозділу та спецпризначенців.

У поліції зазначають, що погроз щодо присутніх у приміщенні він не висував, але двері відчиняти відмовлявся. Згодом правоохоронці відчинили двері.

Внаслідок дій чоловіка ніхто з присутніх у приміщенні не постраждав, життю та здоров’ю людей не було завдано шкоди.

Відомо, що зброї чи інших небезпечних предметів у нього із собою не було.

Джерело: «Думська», «Цензор.нет»