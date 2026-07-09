Наслідки російської атаки у Сумах, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214924-u-sumah-rosiyskyy-udarnyy-bezpilotnyk-vdaryv-po-pokrivli-dev-yatypoverhivky-travmovano-ludynu.html

Ракурс

У Сумах російський ударний безпілотник влучив у покрівлю житлової дев’ятиповерхівки.

Про це сьогодні, 9 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники обстежили місце влучання та надали першочергову допомогу громадянам, — розповіли у відомстві.

Крім того, у Білопільській та Путивльській громадах унаслідок атак виникли пожежі в нежитлових будівлях. Співробітники ДСНС ліквідували виявлені осередки горіння.

Виконувач обов’язків мера Сум Артем Кобзар на своїй Фейсбук-сторінці, що внаслідок удару FPV-дрона у Стецьківському старостаті Сумської громади поранення отримав сільський староста.

Медики надають йому всю необхідну допомогу. Потерпілий перебуває у задовільному стані. Також пошкоджено службовий автомобіль, — розповів він.

Кобзар зазначив, що удару по даху багатоквартирного будинку в Зарічному районі Сум було завдано близько 15.10 БпЛА типу «Ланцет».