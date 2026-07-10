Рашисти знизили активність на Сумщині, карта: Google Maps

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Активність російських військ на прикордонні Сумської області останнім часом знизилася.

Але не всюди — у районі Юнаківської громади окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ малими піхотними групами.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє агентство «РБК-Україна».

У деяких районах активність противника помітна, але загалом останнім часом, знову ж таки, на ділянках оборони, які утримують підрозділи Державної прикордонної служби в межах Сумської області, спостерігається певне зниження зусиль противника щодо просування, — зазначив він.

Демченко додав, що в межах Юнаківської громади противник і надалі застосовує піхотні групи для атак на позиції Сил оборони України.

Джерело: «РБК-Україна»