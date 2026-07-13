Безпілотники атакували нафтобазу в Ставропольському краї РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214960-drony-vdaryly-po-naftobazi-u-stavropolskomu-krayi-rf-foto.html

Ракурс

Країна-агресор Росія зазнала нового атаки безпілотників.

У ніч на 13 липня дрони атакували нафтобазу в місті Михайловськ Ставропольського краю Росії. Відбулося влучання по території нафтобази ТОВ «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», яка розташована поблизу крайового центру в районі хутора Вязнікі та вулиці Коломійцева. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

У соцмережах вже з’явилися фото та відео пожеж — горять резервуари з паливом. Атакована нафтобаза є ключовим логістичним об'єктом паливної мережі компанії «ЛУКОЙЛ» у південних регіонах РФ, який забезпечує роздрібний і дрібнооптовий збут нафтопродуктів. На її території розташовано 17 великих резервуарів, чотири середніх і 21 малої ємності.

Також минулої ночі російська ППО активно працювала у Москві та Підмосковʼї. А в окупованому Шахтарську в Донецькій області після вибухів спалахнули кілька пожеж.

Нагадаємо, 9 липня БпЛА завдали ударів по нафтобазах у Твері та місті Михайловськ Ставропольського краю. Під ударом перебувала нафтобаза «Лукойл-Югнефтепродукт» та нафтобаза «Тверьнефтепродукт».