Дрони-камікадзе атакували Москву та Московську область. Фото:

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Ударні безпілотники атакували Москву та Московську область Російської Федерації.

У ніч на 13 липня безліч вибухів прогриміли над Одинцовим, Наро-Фомінськом, Рузою, Раменським, Подольськом, Ступіним, Домодєдовим, Коломною та Солнєчногорськом. На столичний регіон країни-агресора летіло понад 350 БпЛА. По більшості з них відпрацювала ППО окупантів ще на підступах до міста. Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін та моніторингові Телеграм-канали.

Уламки безпілотника впали на житлові будинки, внаслідок чого виникла пожежа. Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що внаслідок атаки загинули троє людей, ще п’ятеро зазнали поранень. А сили ППО начебто знешкодили 81 безпілотник.

Через дронову атаку тимчасово не працювали аеропорти «Домодєдово» та «Жуковський».

Нагадаємо, в ніч на 13 липня дрони атакували нафтобазу в місті Михайловськ Ставропольського краю Росії. Відбулося влучання по території нафтобази ТОВ «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», яка розташована поблизу крайового центру в районі хутора Вязнікі та вулиці Коломійцева.