Армія РФ вночі запустила по Україні вісім ракет та 130 дронів. Фото:

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Армія Російської Федерації атакувала Україну дронами та ракетами.

У ніч на 17 липня росіяни запустили з окупованого Криму протирадіолокаційну ракету Х-31П та сім керованих авіаційних ракет Х-59/69. Ще з п’яти напрямків ТОТ України та Росії ворог пустив 130 ударних БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивні), «Гербера», «Італмас» та дронів-імітаторів типу «Пародія». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили п’ять КАРів та 115 безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Дві ракети та вісім дронів-камікадзе влучили на п’яти локаціях. А протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла своєї цілі.

Упродовж ночі російські війська понад 10 разів атакували Нікопольський та Дніпровський райони Дніпропетровської області. Як поінформував голова ОВА Олександр Ганжа, ворог застосовував безпілотники й артилерію. У Дніпрі внаслідок атаки виникла пожежа, також зазнав пошкоджень склад логістичної компанії.

Херсонська МВА поінформувала, що окупанти атакували з безпілотника житловий будинок у центрі Херсона. Внаслідок удару поранення дістав 59-річний чоловік, який у момент атаки перебував на балконі своєї квартири. Також у важкому стані госпіталізували 70-річну херсонку, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу Корабельного району.

У ДСНС поінформували, що в Одеській області рятувальники ліквідували пожежу після російського ракетного удару. Горіла територія станції технічного обслуговування та автомобілі.

Нагадаємо, російська армія вдарила ракетами по Хаджибейському району в Одесі. Було пошкоджено 11 житлових будинків. Загинули двоє мирних жителів, а ще 10 осіб отримали поранення.