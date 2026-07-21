Знищення ворожої військової техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n215135-urajeno-vynyschuvach-mig-29-ta-pancyr-s1-na-aerodromi-u-kurskiy-oblasti-genshtab-video.html

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Сили оборони України уразили винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» на аеродромі у Курській області РФ.

Про це сьогодні, 21 липня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

15 окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс» успішно провела операцію на аеродромі «Халіно» у Курській області. Уражено винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», — розповіли у Генштабі.

На відео показані моменти завдання ударів по ворожій військовій техніці.