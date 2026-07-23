Наслідки російських обстрілів України, фото: МВС

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Російські загарбники сьогодні, 23 липня, за кілька годин атакували Дніпропетровщину, Херсонщину, Сумщину, Харківщину та Одещину.

Троє людей загинули, ще понад 30 — поранені. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Попри постійну небезпеку, підрозділи системи МВС продовжують працювати на місцях влучань: розбирають завали, ліквідовують наслідки атак і допомагають постраждалим, — наголосив він

Вигівський зазначив, що минулого тижня підрозділи ДСНС 1 тис. 126 разів виїжджали на ліквідацію наслідків російських атак. Під час пошуково-рятувальних робіт з-під завалів вдалося врятувати 24 людини.

Також на місцях обстрілів працювали підрозділи поліції — з 16 до 22 липня вони задокументували вже понад 1,6 тис. воєнних злочинів.