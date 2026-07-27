Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю, є постраждалі. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n215238-okupanty-znovu-skynuly-kaby-na-zaporijjya-ie-postrajdali.html

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Запоріжжю.

У понеділок вдень, 27 липня, загарбники скинули керовані авіаційні бомби на місто. Внаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки, автомобілі та нежитлові будівлі. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Наразі відомо, що щонайменше двоє осіб зазнали поранень. Постраждали чоловік та жінка, яким вже надають всю необхідну медичну допомогу.

Наслідки ворожої атаки досі встановлюються.

Нагадаємо, російська армія з самого ранку сьогодні атакує Запоріжжя. Близько 4.00 ворожий дрон-камікадзе влучив у квартиру в багатоповерховому будинку міста. Внаслідок цієї атаки зазнали поранень 53-річна жінка та 52-річний чоловік.

Згодом російська керована авіабомба впала на приватний будинок. Унаслідок цього удару загинув 67-річний чоловік. Згодом рятувальники дістали з-під завалів 22-річного пораненого.