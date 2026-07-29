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На Тернопільщині виявили арсенал часів Другої світової війни, фото: ДСНС

Арсенал часів Другої світової виявили на Тернопільщині (ФОТО)

29 лип 2026, 17:04
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На Тернопільщині поблизу села Монилівка місцеві жителі виявили дві ручні гранати часів Другої світової війни.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що сапери, які прибули на місце події, обстежили території та виявили ще цілий арсенал:

  • три мінометні міни;
  • дві гвинтівкові гранати;
  • 10 реактивних кумулятивних гранат.

Усі 17 вибухонебезпечних предметів сапери вилучили та знешкодили у спеціально відведеному безпечному місці, — розповіли у відомстві. — На щастя, ніхто не постраждав.

У ДСНС закликають — якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет:

  • не наближайтеся та не торкайтеся його;
  • негайно повідомте про знахідку за номером «101» або «102».

На Тернопільщині виявили арсенал часів Другої світової війни, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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