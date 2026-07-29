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На Тернопільщині виявили арсенал часів Другої світової війни, фото: ДСНС
Арсенал часів Другої світової виявили на Тернопільщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215301-arsenal-chasiv-drugoyi-svitovoyi-vyyavyly-na-ternopilschyni-foto.htmlРакурс
На Тернопільщині поблизу села Монилівка місцеві жителі виявили дві ручні гранати часів Другої світової війни.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що сапери, які прибули на місце події, обстежили території та виявили ще цілий арсенал:
- три мінометні міни;
- дві гвинтівкові гранати;
- 10 реактивних кумулятивних гранат.
Усі 17 вибухонебезпечних предметів сапери вилучили та знешкодили у спеціально відведеному безпечному місці, — розповіли у відомстві. — На щастя, ніхто не постраждав.
У ДСНС закликають — якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет:
- не наближайтеся та не торкайтеся його;
- негайно повідомте про знахідку за номером «101» або «102».